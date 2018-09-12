РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«У правительства нет возможности увеличить преподавателям заработную плату», - министр финансов Монголии
Предыстория: В Монголии с 1 сентября зарплата госслужащих увеличится на 8-30%

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии перед самым началом нового учебного года приняло решение о повышении размера заработной платы госслужащих на 8-30 процентов, затем профсоюз и многие учителя средних школ, и воспитатели детских садов не согласились с таким решением, сообщает Монголия Сейчас. Уже прошла неделя с тех пор, как некоторые средние школы и детские сады страны объявили забастовку.

«Вопрос повышения зарплаты мы обсуждали на протяжении долгого времени и принято решение повысить на 8-30 процентов. В случае если размер зарплаты увеличить на более чем 8-30 процентов, это негативно отразится на экономике страны. Иными словами, Монголия должна будет получить кредит, чтобы увеличить размер заработной платы на 50 процентов. Все хорошо знают, какое давление оказывается при наличии задолженности», - говорит министр финансов страны Ч.Хурэлбаатар.

«По состоянию на 1 января 2012 года Монголия выплачивала 37 млрд тугриков ($около 15 млн) в качестве оплаты процентной ставки по кредитам. В то время, когда я принимал работу в качестве главы минфина, сумма выплаты процентных ставок страны уже составляла 1,4 триллиона тугриков (более $403 млн). Общий размер пенсионного фонда Монголии составляет 1,7 триллиона тугриков (около $680 млн). Получается, сумма оплаты лишь процентной ставки по кредитам практически приравнивалась к сумме пенсионных пособий и иных компенсаций. Нам удалось в определённой мере снизить эту цифру и продолжаются работы по приведению госбюджета в порядок. Таким образом, повышение зарплаты очень затруднительно в связи с наличием крупных задолженностей страны. Правительство приняло решение о повышении зарплат, используя все свои возможности. У Правительства других возможностей по увеличению размера заработной платы нет», - заключил министр финансов.

print
  • В Казахстане разработана программа кредитования вторичного жилья с годовой ставкой в 10,75%
  • В Улан-Баторе начал работу Всемирный форум слепых
  • «Собибор» Константина Хабенского выдвинули на «Оскар» от России
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×