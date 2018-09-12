«У правительства нет возможности увеличить преподавателям заработную плату», - министр финансов Монголии

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии перед самым началом нового учебного года приняло решение о повышении размера заработной платы госслужащих на 8-30 процентов, затем профсоюз и многие учителя средних школ, и воспитатели детских садов не согласились с таким решением, сообщает Монголия Сейчас. Уже прошла неделя с тех пор, как некоторые средние школы и детские сады страны объявили забастовку.

«Вопрос повышения зарплаты мы обсуждали на протяжении долгого времени и принято решение повысить на 8-30 процентов. В случае если размер зарплаты увеличить на более чем 8-30 процентов, это негативно отразится на экономике страны. Иными словами, Монголия должна будет получить кредит, чтобы увеличить размер заработной платы на 50 процентов. Все хорошо знают, какое давление оказывается при наличии задолженности», - говорит министр финансов страны Ч.Хурэлбаатар.

«По состоянию на 1 января 2012 года Монголия выплачивала 37 млрд тугриков ($около 15 млн) в качестве оплаты процентной ставки по кредитам. В то время, когда я принимал работу в качестве главы минфина, сумма выплаты процентных ставок страны уже составляла 1,4 триллиона тугриков (более $403 млн). Общий размер пенсионного фонда Монголии составляет 1,7 триллиона тугриков (около $680 млн). Получается, сумма оплаты лишь процентной ставки по кредитам практически приравнивалась к сумме пенсионных пособий и иных компенсаций. Нам удалось в определённой мере снизить эту цифру и продолжаются работы по приведению госбюджета в порядок. Таким образом, повышение зарплаты очень затруднительно в связи с наличием крупных задолженностей страны. Правительство приняло решение о повышении зарплат, используя все свои возможности. У Правительства других возможностей по увеличению размера заработной платы нет», - заключил министр финансов.