Турция планирует построить первую платную автотрассу Ташкент-Самарканд

CA-NEWS (UZ) - В Госкоминвестиции Узбекистана состоялась встреча с представителями турецкого консорциума «Cengiz – Kolin - Kalyon» на которой обсуждена реализация проекта строительства автодороги на принципах государственно-частного партнёрства по маршруту Ташкент - Самарканд.

На встрече обсуждены реализация проекта строительства автодороги на принципах государственно - частного партнёрства по маршруту Ташкент - Самарканд, сообщает review.uz.

Инвестиционное соглашение по строительству автомобильной дороги на принципах государственно-частного партнерства совместно с турецким консорциумом «Cengiz – Kolin - Kalyon» вошло в портфель проектов, представленных турецким инвесторам, и было подписано в ходе официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Республику Узбекистан, состоявшегося весной этого года.

Национальным партнёром проекта первой платной автотрассы выступает Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам.

Со стороны представителя турецких подрядчиков отмечено, что проект позволит преодолеть расстояние от Ташкента до Самарканда за 2 часа.

В ходе встречи обсуждалось, что необходимо учитывать такие требования при разработке проекта новой автотрассы как: обеспечение прохождения магистрали вдали от жилых районов, минимальное влияние на пастбищные и сельскохозяйственные территории и состояние окружающей среды.

В настоящее время прорабатывается Закон «О государственно-частном партнерстве», который позволит обеспечить законодательный фундамент для проектов подобного рода. Проведение строительных работ по проекту платной магистрали Ташкент – Самарканд предварительно намечено на 2019-2020г.