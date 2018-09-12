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  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев с официальным визитом посетит Турцию

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ближайшее время совершит официальный визит в Турцию.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в рамках визита он встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, а также представителями деловых кругов страны.

Кроме того, планируется участие главы государства в III заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

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