Назарбаев с официальным визитом посетит Турцию

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ближайшее время совершит официальный визит в Турцию.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в рамках визита он встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, а также представителями деловых кругов страны.

Кроме того, планируется участие главы государства в III заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.