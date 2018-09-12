В Бишкеке отметили День независимости Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - 7 сентября в Бишкеке состоялось торжественное мероприятие по случаю 27-й годовщины Государственной независимости Республики Таджикистан, организованное посольством РТ в Кыргызстане, сообщает Авеста.



В мероприятии в качестве почетного гостя приняла участие первый заместитель министра иностранных дел Кыргызтана Д.Кемелова, а также главы дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Бишкеке, руководители государственных структур и ведомств, общественных организаций и СМИ страны пребывания, деятели науки и культуры, представители таджикской диаспоры и соотечественники.

В своей приветственной речи чрезвычайный и полномочный посол РТ в КР Сухроб Олимзода рассказал о достижениях Таджикистана за годы независимости, о проведенных масштабных политических и социально-экономических реформах в стране, о внешней политике республики и ее стратегических целях, а также о состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Кыргызстаном.