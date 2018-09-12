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  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкентский имам предлагает отправлять на сбор хлопка "неугодных" пользователей соцсетей
Предыстория: В Ташкенте имама уволили после видеообращения к Мирзиёеву

CA-NEWS (UZ) - Имам-хатиб Юнусабадского района города Ташкента Рахматулло Сайфутдинов пригрозил, что отправит на сбор хлопка комментаторов, выступивших против его мнения по вопросу ношения платков в учебных заведениях. Об этом он заявил в минувшую пятницу во время своей проповеди в столичной мечети «Бодомзор», передает centralasian.org.

Причиной резких высказываний имама стали критические мнения, обнародованные в его адрес в социальных сетях, в частности, в Facebook. "Была бы моя воля, я бы собрал всех этих комментаторов и вывез на сбор хлопка. Сейчас у нас началась хлопкоуборочная кампания. Пусть лучше собирают хлопок, принесут хоть какую-нибудь пользу государству! Вернувшись с хлопкового поля, у них сил не останется, чтобы брать в руки телефоны и писать комментарии в соцсетях. Сразу лягут спать", – сказал во время своей минувшей пятничной проповеди Рахматулло Сайфутдинов.

Напомним, что 2 сентября во время своего выступления в передаче телеканала «Узбекистан 24» имам-хатиб Юнусабадского района города Ташкента Рахматулло Сайфутдинов поддержал постановление кабинета министров Узбекистана о введении в стране единой школьной формы. Тогда, отвечая на вопрос телеведущего о том, насколько правильно ношение школьницами мусульманского платка в здании учебного заведения, имам Сайфутдинов говорил следующее:

– Это вопрос, давно требующий решения. Нужно, чтобы наши дети носили одинаковую одежду. Потому что это – одно из требований воспитания. Одежда влияет на то, как дети будут получать образование. Это формирует у детей единую культуру, единое действие. В данной ситуации между ними будет равенство. Будет порядок. Альхамдулиллях, это – очень хорошее решение.

Сказанное имамом в передаче телеканала «Узбекистан 24» вызвало гнев у верующей части пользователей Facebook'а. Некоторые из них даже обвинили его в отступлении от канонов ислама. Однако 43-летний Рахматулло Сайфутдинов назвал этих пользователей «невеждами» и «клеветниками». В своей пятничной проповеди он призвал прихожан столичной мечети «Бодомзор» к бдительности.

Напомним, что согласно постановлению правительства, с 2018/2019 учебного года учащиеся государственных общеобразовательных учреждений будут носить школьную форму в добровольном, а начиная с 2019/2020 учебного года – в обязательном порядке.

Однако принятие такого документа вызвало недовольство некоторых верующих узбекистанцев. По их мнению, новое постановление кабмина, запрещающее девочкам носить мусульманские платки в школу, направлено на ограничение религиозной свободы.

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