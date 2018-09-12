В двух мечетях Хатлонской области похитили процессоры от камер видеонаблюдения

- Таджикистан, общество
- 14:36, 12 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы Кубодиёнского района Хатлонской области разыскивают подозреваемых в краже компьютерных процессоров от камер видеонаблюдения из двух мечетей, сообщает Радио Озоди.
Сотрудники районной милиции сообщили 12 сентября, что к ним поступило заявление о пропаже процессоров камер видеонаблюдения, установленных в мечетях джамоата Носири Хусрава. Поиски злоумышленников продолжаются.
Мирзосаид Сабуров, начальник отдела по делам религии хукумата Кубодиёнского района, сказал, что процессоры были похищены 7 сентября из мечетей в кишлаках Хиштарык и Гузаргох. «Лица, совершившие кражу, пока не установлены. Но известно, что это произошло днем, между пешин (полуденный намаз) и аср (послеполуденный намаз). Мы поручили мечетям хранить базы камер видеонаблюдения в железных сейфах. Если нет таковых, то необходимо усилить контроль за ними», - сказал он.
Он рекомендует устанавливать компьютеры в мечетях так, чтобы они не бросались в глаза потенциальным ворам.
По данным властей Кубодиёна, камеры видеонаблюдения были установлены в мечетях для обеспечения безопасности и контроля над верующими. Возможно, процессоры были похищены с целью дальнейшей перепродажи или удаления записей.
Дилмурод Алимардонов, председатель кишлака Гузаргох сказал, что видеокамеры были установлены несколько лет назад за счет средств прихожан. Житель другого кишлака Хиштарык Рустам говорит, что местные жители расстроены новостью о краже и надеются, что правоохранителям удастся задержать и наказать виновных.
Случаи краж в мечетях происходили и ранее. Несколько лет назад в центральной соборной мечети в Душанбе пропал кошелек верующего. В 2013 году в мечети Имама Аъзама в Бустоне (бывший Чкаловск) из кармана верующего неизвестные украли связку с $6 тыс.
Камеры видеонаблюдения были установлены 10 лет назад по требованию властей во всех госучреждениях и мечетях – в целях безопасности.