В двух мечетях Хатлонской области похитили процессоры от камер видеонаблюдения

CA-NEWS (TJ) - Правоохранительные органы Кубодиёнского района Хатлонской области разыскивают подозреваемых в краже компьютерных процессоров от камер видеонаблюдения из двух мечетей, сообщает Радио Озоди.

Сотрудники районной милиции сообщили 12 сентября, что к ним поступило заявление о пропаже процессоров камер видеонаблюдения, установленных в мечетях джамоата Носири Хусрава. Поиски злоумышленников продолжаются.

Мирзосаид Сабуров, начальник отдела по делам религии хукумата Кубодиёнского района, сказал, что процессоры были похищены 7 сентября из мечетей в кишлаках Хиштарык и Гузаргох. «Лица, совершившие кражу, пока не установлены. Но известно, что это произошло днем, между пешин (полуденный намаз) и аср (послеполуденный намаз). Мы поручили мечетям хранить базы камер видеонаблюдения в железных сейфах. Если нет таковых, то необходимо усилить контроль за ними», - сказал он.

Он рекомендует устанавливать компьютеры в мечетях так, чтобы они не бросались в глаза потенциальным ворам.

По данным властей Кубодиёна, камеры видеонаблюдения были установлены в мечетях для обеспечения безопасности и контроля над верующими. Возможно, процессоры были похищены с целью дальнейшей перепродажи или удаления записей.

​Дилмурод Алимардонов, председатель кишлака Гузаргох сказал, что видеокамеры были установлены несколько лет назад за счет средств прихожан. Житель другого кишлака Хиштарык Рустам говорит, что местные жители расстроены новостью о краже и надеются, что правоохранителям удастся задержать и наказать виновных.

Случаи краж в мечетях происходили и ранее. Несколько лет назад в центральной соборной мечети в Душанбе пропал кошелек верующего. В 2013 году в мечети Имама Аъзама в Бустоне (бывший Чкаловск) из кармана верующего неизвестные украли связку с $6 тыс.

Камеры видеонаблюдения были установлены 10 лет назад по требованию властей во всех госучреждениях и мечетях – в целях безопасности.