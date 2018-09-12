Премьер Армении заявил о «заговоре олигархов» в стране

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил главе СНБ Артур Ванецяну и начальнику полиции Валерию Осипяну провести рейды и обыски у олигархов и бывших высокопоставленных чиновников. Об этом он сообщил на митинге в рамках агиткомпании по выборам в Совет старейшин Еревана, передает «Sputnik Армения».

Он считает прослушку главы СНБ и Специальной следственной службы преступлением против государственности.

По его словам, еще в тот период, когда он был главным редактором газеты «Айкакан жаманак», они опубликовали статью о том, что на средства, украденные у народа, некоторые высокопоставленные лица и олигархи приобрели технику для прослушивания и создали свою службу безопасности.

«Теперь же, я приказываю главе СНБ и начальнику полиции уложить на асфальт эти «специальные службы» и вооруженные банды. У вас два часа, после я жду ваших докладов», – подчеркнул он.

Пашинян добавил, что все те, кто украл у государства, до последней копейки вернут все в госбюджет.

«Ни мышка, ни рыба, никто не ускользнет. В Армении прошло время воров. Найдем всех из америк, австралий, россий. Найдем и вернем. Роберт Кочарян и Серж Саргсян! Вы бросили вызов народу. Посмотрите теперь, каким будет ответ народа», - Пашинян.

Он заявил, что в стране победили «белые и проигрыш черных» сил необратим. По его словам, революция открытых ладоней продолжается.

«Мы действуем по закону и никто из нас не предпринимает каких-либо действий. У нас есть полиция и СНБ. Если увидим, что они не справляются с установлением порядка, то мы знаем как это сделать. Я надену камуфляж буду ходить по улицам, домам и лично установлю порядок в стране», – подчеркнул премьер.

Пашинян заявил, что отныне берет на себя политическую ответственность за все аресты, которые будут иметь политическое и общественное значение.

Политический скандал в Армении оказался спровоцирован публикацией в интернете записи разговора директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. В разговоре, главы спецслужб обсуждают ход процесса над экс-президентом страны Робертом Кочаряном и главой ОДКБ Юрием Хачатуровым.

Главы спецслужб подтвердили подлинность видеозаписи. На специально созванной пресс-конференции Ванецян подчеркнул, что беседа «была сугубо юридическим обсуждением», и сообщил, что Генпрокуратура страны уже завела уголовное дело в связи с произошедшим.