Президент Монголии подарил картину президенту Татарстана во Владивостоке

CA-NEWS (MNG) - Во Владивостоке в рамках ВЭФ-2018 президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, сообщает пресс-служба президента РТ.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол РФ в Монголии Искандер Азизов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, помощник президента РТ Альберт Нафигин, руководитель агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, руководители крупнейших предприятий Татарстана.

В ходе встречи Баттулга подарил картину Минниханову, об этом сообщил президент Татарстана в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подарок от Президента Монголии! Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)11 Сен 2018 в 5:43 PDT

Рустам Минниханов поблагодарил Халтмаагийна Баттулгу за встречу и отметил, что ранее неоднократно посещал Монголию. «Мы встречались с руководством вашей страны, посещали ведущие предприятия Монголии. На сегодняшний день у нас выстроены хорошие связи. Татарстан заинтересован в развитии плодотворного сотрудничества с Монголией», - подчеркнул он.

Минниханов сообщил, что Татарстан является нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей республикой. «В регионе развиты отрасли нефтехимии, машиностроения, шинное производство, сельское хозяйство. «Большой интерес для сотрудничества представляют сферы туризма и культуры. Также следует расширить наши контакты в области образования», - предложил Рустам Минниханов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram На встрече с Президентом Монголии! Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)11 Сен 2018 в 5:18 PDT

Халтмаагийн Баттулга отметил, что укрепление торгово-экономических отношений Монголии с российскими регионами является одной из приоритетных задач. В частности, большой интерес для страны представляет развитое шинное производство Татарстана. «В основном все грузоперевозки у нас осуществляются посредством наземного транспорта. Поэтому нам требуется много шин. Имеет смысл рассмотреть возможные варианты взаимодействия в данном направлении», - добавил он.