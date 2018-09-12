Полицейские Алматы исполнили мечту тяжелобольного мальчика. Он на день стал их коллегой

CA-NEWS (KZ) - 5-летний житель Алматы, борющийся со сложной стадией онкологического заболевания, на один день стал полицейским.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, речь идет об Адилете Абишеве, о нелегкой судьбе которого сотрудники Полка дорожно-патрульной полиции узнали из письма Духовного управления мусульман Казахстана и представителей мечети «Фатима». Имамы поведали, что Адилет мечтает стать полицейским.

«К сожалению, онкологическим заболеваниям нередко подвержены и дети. Узнав об Адилете и о его светлой мечте, мы не могли остаться в стороне, и организовали ему поездку на служебном полицейском транспорте. Ребенок тщательно подготовился к встрече: он был одет в полицейскую амуницию и был в отличном настроении. Адилету было интересно и весело принимать участие в патрулировании, сидя рядом с сотрудниками полиции. Малыш чувствовал себя настоящим полисменом. Отчасти так оно и есть, ведь каждый прожитый день для него проходит в борьбе и считается уже победным», - отметил командир полка Манат Саттаров.

Он пожелал мальчику скорейшего излечения и вступления в ряды полиции в будущем.