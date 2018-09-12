В Дашогузе детей принудительно вывели на сбор хлопка

CA-NEWS (TM) - В некоторых этрапах Дашогуза детей в срочном порядке принудительно вывели на сбор хлопка, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

«Сегодня в сельских и городских школах этрапов Ниязов, Йыланлы, Гороглы и Болдумсаз Дашогузского велаята, всех учеников начиная с 7 класса и выше, до 12:00 часов продержали на уроках, а потом погнали на сбор хлопка», - сообщил корреспондент в регионе.

Он также сообщает, что в некоторых этрапах детям не разрешили даже пообедать, дали только время быстро поменять одежду и в срочном порядке повели на хлопковые поля.

«В последние годы такого массового привлечения детей к сбору хлопка не наблюдалось», - отмечает корреспондент.

Он также пояснил, что это происходит на фоне подготовки к так называемым мероприятиям «Белый караван», запланированным на 16 сентября, а также тем, что большинство работников бюджетных организаций, обычно привлекаемых к сельхозработам, участвуют сейчас в массовках к проходящему в стране авторалли «Амуль-Хазар 2018».

«16 сентября будут проходить мероприятия «белый караван», во время которых грузовые машины, загруженные хлопком, выстроившись в караван, будут демонстрировать якобы собранный за день хлопок. Поэтому они вынуждены готовиться к этому мероприятию», - сообщает корреспондент, ссылаясь на местных наблюдателей.

«Тысячи бюджетных работников были увезены на авторалли «Амуль-Хазар», поэтому не осталось рабочей силы для сбора хлопка», - сообщает он со ссылкой на организаторов работ по сбору хлопка.

По его словам, еще одной причиной нехватки рабочей силы для сбора хлопка, является отказ фермеров от сельхозработ, в связи с их убыточностью: «Многие жители городов и сёл в поисках работы уехали за пределы страны. Не осталось людей, кто мог бы собирать хлопок. А ученики самые подходящие сборщики хлопка».

Сами фермеры и работники сельскохозяйственной отрасли считают, что в этом году урожайность хлопка в Туркменистане чрезвычайно низкая, в связи с несвоевременным вызреванием растений из-за недостаточного полива и нехватки удобрений.

В этрапах и сёлах северного региона детей, привлекаемые в эти дни к сбору хлопка, доставляют на поля, не на пассажирском транспорте, а на сельскохозяйственной технике.

«Это подвергает опасности жизнь детей, но на хлопковые поля их возят не в специальных автобусах, а в прицепах тракторов», - отмечает корреспондент. По его словам, школьников отвозят даже на те поля, где хлопок не до конца раскрылся.

В этом году арендаторы хлопкоробы Туркменистана должны сдать государству 1 миллион 50 тонн хлопка.