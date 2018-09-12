Узбекистан и Беларусь заключат договор о социально-экономическом сотрудничестве на пять лет

CA-NEWS (UZ) - Во время официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан между странами будет заключен межправительственный договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич, передает БЕЛТА.

"Договор завтра будет подписан, он согласован всеми сторонами. Надо сказать, что мы долго к этому шли и в конце концов этот вопрос был разрешен. Это комплексный договор о сотрудничестве между нашими государствами, в основу которого положены экономические отношения", - рассказал Леонид Маринич. В документе будет идти речь о развитии взаимодействия в промышленности, сельском хозяйстве, оборонном комплексе, науке и технологиях. "В нем также будет отражена новая веха нашего сотрудничества - региональное", - добавил дипломат.

Всего по итогам переговоров глав государств стороны намерены подписать около 15 документов. Кроме того, ряд соглашений и контрактов будет заключен во время проходящего в эти дни в Ташкенте белорусско-узбекского форума делового и межрегионального сотрудничества.