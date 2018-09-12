В Алматы мужчина подделывал банковские карточки и снимал деньги с счетов граждан

CA-NEWS (KZ) - В Алматы задержан подозреваемый в кибер-воровстве.

Как сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел города, уроженец Алматинской области К. приобрел в Китае техническое устройство по производству пластиковых, мелких изделий и стал подделывать банковские карточки для снятия наличных денежных средств.

«Злоумышленник не просто подделывал карточки, он из открытых источников узнавал персональные данные потенциальных жертв с целью внесения их в эти карточки. После чего спокойно снимал деньги со счетов граждан, которые даже не подозревали об этом. Снимал он скромные суммы, чтобы оставаться незамеченным, примерно по 10 тыс. тенге с каждого счета. Всего у подозреваемого 35-летнего мужчины изъято 114 липовых банковских карточек. Досудебное расследование проводится по статье 188 УК РК (кража). Следственные действия по установлению других преступных эпизодов аналогичного характера продолжаются», - информировал начальник УВД Медеуского района Болат Тотыбаев.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС ДВД Алматы. Свою вину он признал полностью.