Эмомали Рахмон открыл психиатрическую больницу в Рошткале

CA-NEWS (TJ) - При участии президента страны Эмомали Рахмона в Рошткалинском районе ГБАО сдана в эксплуатацию областная психиатрическая больница. Двухэтажная больница расположилась на территории 2 га земли, состоит из 129 кабинетов и палат и рассчитана на 84 койкомест, сообщает Авеста.



Три здания больницы оснащены все необходимым инвентарем и оборудованием. В больнице три отделения – мужское, женское и детское. Больница также оснащена централизованным отоплением, в ней есть баня, прачечная и четыре столовые, отмечается в статье.

Напомним, накануне Эмомали Рахмон открыл несколько объектов в Ванджском и Дарвазском районах ГБАО.

В Рошткале Эмомали Рахмон также возложил камень в основание строительства двух 5-этажных жилых домов для госслужащих. Каждый жилой дом расположен на площади почти 2,5 тыс. кв. метров.