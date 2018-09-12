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  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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25-летняя якутянка пырнула ножом уроженца Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В минувшее воскресенье около 22 часов вечера в дежурную часть МУ МВД России «Якутское» поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставлен 31-летний уроженец Узбекистана с проникающим колото-резаным ранением в области брюшной полости.

Сотрудниками патрульно-постовой службы «по горячим следам» была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного преступления – ею оказалось 25-летняя уроженка Якутска, сообщила пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

Выяснилось, что в одной из квартир, потерпевший со своей приятельницей распивали спиртные напитки и в один момент между ними вспыхнула ссора. В результате попойки злоумышленница схватила нож и нанесла мужчине удар в живот.

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