В России полицейским разрешат отслеживать абонентов мобильных без санкции суда

CA-NEWS (CA) - В российскую Госдуму будет внесен законопроект, позволяющий полиции получать от сотовых операторов сведения о местонахождении пропавшего человека без решения суда. Его авторами стала группа парламентариев во главе со спикером Совета федерации (СФ) Валентиной Матвиенко, пишет газета «Коммерсантъ».

Поправками предлагается установить, что при получении сведений о без вести пропавшем человеке запрос сведений о местоположении принадлежащего ему сотового устройства «будет осуществляться без судебного решения на основании мотивированного постановления одного из руководителей» органов МВД.

В пояснительной записке авторы ссылаются на данные МВД, согласно которым в стране ежегодно пропадает около 120 тыс. человек, 45 тыс. из которых — дети. При этом около 90% пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным в первые два-три дня с момента начала поиска. Законопроект подготовлен по поручению президента от 23 августа 2017 года, указывают авторы, и получил положительные заключения экспертного и государственно-правового управлений президента, ФСБ, МВД и Минсвязи.

В МТС заявили «Ъ», что «вопрос поиска людей в труднодоступных местах является актуальным»: «Если в случае розыска граждан, попавших в трудную ситуацию, операторы связи на законодательном уровне будут обязаны передавать информацию об их местонахождении по мотивированным запросам правоохранительных органов, мы будем это делать». В «Билайне» сказали, что «поддерживают инициативу», потому что «сейчас операторы могут предоставлять такую информацию по определенной процедуре, и это занимает время, а иногда счет идет на часы». «Вместе с тем крайне важно исключить возможности фрода и злоупотребления подобной информацией», - отмечают в компании. В «МегаФоне» также говорят о поддержке проекта, который «повысит эффективность поиска пропавших людей». В Tele2 отказались от комментариев.

При этом представители одного из операторов опасаются, что «какой-то сотрудник полиции в собственных интересах сможет запрашивать у операторов информацию»: «Это нужно учесть и отрегулировать».