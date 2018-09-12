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  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Монголии призывает ускорить реализацию проекта энергетического суперкольца

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал как можно быстрее начать реализацию проекта энергетического суперкольца, который предполагает объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии, сообщает ТАСС.

«Россия, Китай, Япония, Республика Корея, Монголия в рамках ООН последние годы обсуждали создание регионального энергетического суперкольца, проводили исследования и совместные заседания. Предлагаю, не теряя времени, начать реализацию этого проекта, который станет решением проблемы обеспечения стран Северо-Восточной Азии электроэнергией», - сказал он, выступая в среду на пленарной сессии четвертого Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, «необходимо создать организацию, в которой были бы представлены все шесть стран Северо-Восточной Азии, которые будут заинтересованы в успешной реализации проекта энергетического суперкольца, а именно - Монголия, Россия, Китай, Япония, КНДР, Республика Корея».

«Такая организация может скоординировать проведенную ранее исследовательскую работу, определить общую политику и разработать необходимые документы», - подчеркнул Баттулга, сообщив о готовности создать эту организацию в Монголии, а также оказывать содействие ее работе.

«Чтобы оперативно создать ее, предлагаю сформировать совместную рабочую группу», - добавил Баттулга.

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