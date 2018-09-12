Делегация Госдепартамента США прибыла в Ташкент

CA-NEWS (UZ) - Делегация Госдепартамента во главе с первым заместителем помощника Госсекретаря по вопросам экономики и бизнеса Брайаном Макфитерсом в среду прибыла в Ташкент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики.

В программе визита предусмотрены встречи в Кабинете министров, министерствах иностранных дел, внешней торговли, экономики, по развитию информационных технологий и коммуникаций, в ходе которых планируется обсудить перспективы двустороннего сотрудничества в торгово- экономической и инвестиционной сферах.

Ранее сообщалось, что в республику прибыл также представитель Госдепартамента по свободе вероисповедания Сэм Браунбэк. Ожидается, что он обсудит "недавние позитивные шаги по свободе вероисповедания" в Узбекистане.