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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане снова открыт доступ к Facebook

CA-NEWS (TJ) - Facebook был заблокирован в Таджикистане более месяца. Теперь он снова доступен без прокси и VPN, сообщает «Азия-Плюс».

Причина разблокировки, как, впрочем, и самой блокировки, остается неизвестной. Доступ к соцсети был ограничен в начале августа, через несколько дней после теракта в Дангаринском районе Таджикистана. К слову, подверглись блокировке и многие анонимайзеры, посредством которых можно было заходить на заблокированные сайты.

Блокировки сайтов в Таджикистане практикуются уже несколько лет, но в последнее время это явление стало стабильным, отмечается в статье.

Недавно в интервью «Азия-Плюс» исполняющий обязанности посла США в Таджикистане Кевин Коверт отметил: «Соединенные Штаты считают, что граждане должны иметь свободный и открытый доступ к информации и новостям, включая независимые медиа-организации и в социальные сети, такие как Facebook и YouTube. Действия правительства по блокированию доступа к независимым источникам информации ограничивают свободу слова и открытый диалог, которые необходимы для развития динамичного и открытого общества».

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