Названа самая несчастливая страна в мире

CA-NEWS (CA) - В 2017 году жители Центральноафриканской республики чаще остальных людей испытывали негативные эмоции. Об этом говорится в исследовании об испытываемых в мире эмоциях американского института общественного мнения Gallup.

ЦАР оказалась одной из 11 стран, в которой большинство населения испытывало в предыдущий день «много физической боли». Почти все из этих 11 стран находятся к югу от Сахары в Африке.

На втором месте по уровню несчастья идет Ирак с показателем 59%. Кроме того, в списке есть Южный Судан (несчастны 55% населения), Египет (47%) и Иран (45%).

Уровень счастья в мире в 2017 году находился на самом низком уровне за последнее десятилетие. Число людей, которые говорят, что чувствуют стресс и беспокойство, растет, свидетельствуют данные опроса института Gallup. Социологи спросили взрослых людей в 147 странах о том, испытывали ли они позитивные эмоции днем ранее. Всего исследователи взяли более 145 тыс. интервью.

Лидерами по положительным эмоциями стали латиноамериканские страны. Так, первые три места в рейтинге самых счастливых стран стали Парагвай (85% населения), Колумбия и Сальвадор (по 82%).

Среди стран с наименьшим индексом негативный эмоций — Тайвань, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Монголия. В исследовании отмечается, что это не обязательно означает, что в этих странах часто испытывают позитивные эмоции.