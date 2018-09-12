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  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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После критики Эмомали Рахмона в Таджикистане опечатаны 4 стоматологических кабинета и 9 салонов красоты

CA-NEWS (TJ) - После критики президента Эмомали Рахмона, прозвучавшей в начале сентября в адрес недобросовестных стоматологов, работников салонов красоты и парикмахерских, в Таджикистане последовали проверки и строгие меры, сообщает Радио Озоди.

В итоге только за последнюю неделю были закрыты четыре стоматологических кабинета и девять салонов красоты, в которых санитарно-гигиенические нормы оставляли желать лучшего.

Жительница Душанбе Рухшона Аминова заразилась гепатитом 7 лет назад. По ее словам, она заполучила это заболевание после лечения зубов в стоматологии Фархорского района. «Всегда, когда я бываю у зубного врача, прошу его надеть перчатки, так как у меня гепатит. Я предупреждаю врачей, мало ли», - говорит она.

Дилрабо Шерматова, директор службы госнадзора здравоохранения и социальной защиты населения, говорит, что в первые дни рейдов они опечатали двери 9 салонов красоты и 4 стоматологических кабинетов, в которых санитарно-гигиенические нормы оставляли желать лучшего.

«Многие помещения салонов красоты не имеют специальных средств от аллергии или повышенной чувствительности. Ведь если клиентом будет женщина-аалергик она может впасть в шок от используемых в салоне компонентов. Женщины должны знать, какие химические составы используются для наведения красоты», - говорит Шерматова.

В минздраве отмечают, что в случае несоблюдения гигиенических требований в стоматологических кабинетах, салонах красоты и парикмахерских клиенты могут подхватить такие заболевания, как гепатит и ВИЧ.

По данным службы государственного санитарно-эпидеомилогического надзора РТ, в настоящее время в Таджикистане действуют 579 стоматолических клиник и кабинетов, 835 парикмахерских и 377 салонов красоты, услугами которых ежедневно пользуются десятки людей.

В начале этого года минздрав сообщил о закрытии 22 государственных и частных стоматологических клиник, в которых не соблюдались нормы санитарии и стандарты стерилизации.

Тем временем многие владельцы частных стоматологических клиник и салонов красоты выразили недовольство проводящимися проверками.

Сотрудники салонов красоты также утверждают, что стараются соблюдать чистоту и гигиену, но когда проверяющие решают временно опечатать их учреждение, они не вступают в споры, а стараются быстрее устранить выявленные недостатки.

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