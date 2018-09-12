По отдаленным железнодорожным станциям Казахстана курсируют поезда здоровья

CA-NEWS (KZ) - Медицинские поезда «Денсаулык» и «Саламатты Казакстан» в течение трех месяцев будут курсировать по отдаленным железнодорожным станциям Казахстана и принимать сельских пациентов.

Как сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области, 5-25 сентября по территории региона курсирует поезд «Денсаулык». В составе медицинских бригад поездов терапевт, педиатр, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог.

Поезд оснащен диагностическим оборудованием, в том числе компьютерной спирометрической системой, эхоэнцефалографом, кардиологической мониторной системой для проведения диагностических нагрузочных тестов, а также рентген-, стоматологическое, ЛОР- и офтальмологическое оборудование.

Жители станций получат медицинскую помощь, включая проведение малых хирургических операций, а также стоматологическое лечение.

В 2018 году медицинский поезд «Денсаулык» проедет по Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской и Алматинской областям, посетив 71 станцию. Поездом «Саламатты Казакстан» планируется охват 57 станций отдаленных районов Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Костанайской областей.