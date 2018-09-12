Глава Администрации президента Ирана прибыл в Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Глава Администрации президента Ирана Махмуд Ваези 12 сентября прибыл в Туркменистан во главе политико-экономической делегации, сообщает агентство Mehr.

Ваези сопровождают чиновники из министерства иностранных дел, министерства нефти, энергетики и Центрального банка Ирана.

Махмуд Ваези планирует провести переговоры с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, министром иностранных дел Рашидом Мередовым и рядом других должностных лиц.

В середине августа туркменский государственный газовый концерн «Туркменгаз» подал иск в международный арбитраж к Национальной Иранской Газовой Компании, требуя выплаты задолженности, которая по разным данным составляет от $1,5 до 2 млрд.

Напомним, между «Туркменгазом» и иранской газовой компанией (НИГК) произошел конфликт после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.