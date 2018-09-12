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  12 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Во Владивостоке президент Монголии провел встречу с министром спорта России

CA-NEWS (MNG) - Во Владивостоке президент Монголии Халтмагийн Баттулга и министр спорта России Павел Колобков провели встречу в рамках ВЭФ 2018, сообщает Montsame.

В ходе встречи Баттулга и Колобков поделились опытом России и Монголии в популяризации массового спорта и развитии национальных видов спорта, а также обсудили вопросы подготовки Монголии к проведению в 2020 году VII Международных спортивных игр «Дети Азии», которые проводятся под патронатом международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО раз в четыре года. Начиная с 1996 года, состязания по праву их инициатора принимала Республика Саха (Якутия).

«Игры «Дети Азии» - масштабный и ответственный проект. В 2016 году их участниками стали около трех тысяч юных спортсменов из 36 стран», - сказал Колобков. - «Со своей стороны мы выразили готовность оказать консультативное содействие монгольской стороне в организации соревнований».

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