В Алматинской области задержана ОПГ, возглавляемая чиновником

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области пресечена деятельность организованной преступной группы во главе с заместителем руководителя областной Инспекции транспортного контроля.

Как сообщает Агентство Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, в свою преступную деятельность он вовлек четверых своих подчиненных - главных специалистов инспекции - и четырех специалистов транспортной инспекции Алматы.

Они подозреваются в том, что в составе ОПГ на системной основе получали взятки от представителей частных транспортных компаний за непринятие административных мер по нарушениям правил перевозки крупногабаритных грузов по автомагистральным путям Алматинской области и Алматы. Ежемесячный преступный доход членов ОПГ составлял порядка 6 млн тенге.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.