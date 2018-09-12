Замглавы УВД Атырау подозревается в получении взяток от граждан Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Заместитель начальника Управления внутренних дел города Атырау и старший инспектор отдела миграционной службы того же управления подозреваются в получении взяток.

По данным Агентства Казахстана по делам государственной службы и противодействия коррупции, должностные лица изобличены в системном получении взяток с мая по август 2018 года за беспрепятственное и ускоренное получение трудовых разрешений иностранными гражданами. Общая сумма взяток в виде денежных средств и товарно-материальных ценностей за ускоренную и беспрепятственную регистрацию и получение трудового разрешения гражданами Узбекистана составила 213 тыс. тенге ($560).

В ходе обыска у подозреваемых изъяли более 80 паспортов иностранных граждан и денежные средства в сумме 600 тыс. тенге ($1,6 тыс.). Подозреваемые не задерживались в связи с полным признанием фактов получения взяток.