Экс-президент Армении Кочарян стал фигурантом дела о финансовых махинациях

CA-NEWS (CA) - Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в финансовых махинациях и отмывании денег, заявил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, передает «Интерфакс».

«Возбуждено уголовное дело по статье «отмывание денег и махинации». Речь идет о нескольких сотнях миллионов долларов. Мы опубликуем факты и скажем, у кого какое состояние. Опубликуем, как была приобретена гостиница «Конгресс» в Ереване за взятку в $6 млн. Есть схема, по которой семья Кочаряна стала собственником этой гостиницы», - сказал Ванецян на пресс-конференции во вторник.

По его словам, также в скором времени будет предоставлена информация о финансовых махинациях, осуществленных братом экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александром Саргсяном.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции.