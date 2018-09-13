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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкентский чиновник попался на взятке в $400 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Глава Юнусабадского района города Ташкента Бахтиёр Абдусаматов задержан при получении взятки за предоставление земельного участка для осуществления предпринимательской деятельности.

Как сообщили узбекистанские СМИ со ссылкой на ГУВД Ташкента, чиновник был пойман с поличным сотрудниками Службы госбезопасности в сентябре текущего года во время получения взятки в размере 400 тысяч долларов США.

Сообщается, что во время получения крупной взятки были задержаны еще несколько человек.

42-летний Абдусаматов был назначен на должность главы Юнусабадского района столицы в апреле 2017 года. До этого он возглавлял Государственный комитет Узбекистана по охране природы (ныне Госкомэкологии).

Во время видеоселекторного совещания 11 апреля 2017 года Абдусаматов получил выговор от президента. Спустя неделю он был освобожден от высокой должности и назначен главой Юнусабадского района.

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