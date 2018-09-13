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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Жителям кыргызского села Торук не компенсируют снос строений под линию границы с РУз

CA-NEWS (UZ) - В селе Торук Кош-Добонского айыл окмоту Аксыйского района КР на границе между Кыргызстаном и Узбекистаном часть строений 26 домовладений подпадает под снос, сообщает centralasian.org.

Местная жительница Жаркынай Алимова сообщила, что 11 сентября с ними встречались представители Государственной пограничной службы, управления Государственной регистрационной службы и местной власти. Там было заявлено, что в ходе обозначения границы на участке колючей проволокой придется отгородить некоторые дворы.

«Власти требуют, чтобы мы освободили участки без сопротивления. У некоторых на этих землях расположены сараи и другие строения. Им сказали, что снесут принудительно, с помощью техники», - сказала Алимова.

Глава села Торук Рахматилла Аманбаев подтвердил слова местной жительницы и сообщил, что под снос подпадает по 5 метров каждого участка, но компенсация для хозяев не предусмотрена.

По словам главы Кош-Добонского айыл окмоту Райымжана Мавлянова, заявления о компенсации от населения не поступали.

В селе Торук проживает около 1 тысячи семей.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном составляет 1 378 километров, 85% из которых согласовано.

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