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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Южная Корея хочет провести Олимпиаду-2032 совместно с КНДР

CA-NEWS (CA) - Южная Корея выяснит позицию КНДР относительно возможности подачи совместной заявки на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщил в среду южнокорейский министр спорта То Чонхван, передает Reuters.

Он сказал об этом журналистам в Токио, где встречается с коллегами из Китая и Японии.

То Чонхван сказал, что совместное проведение летней Олимпиады будет опираться на успех прошедших в этом году зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, где выступление под одним флагом помогло ослабить напряженность на Корейском полуострове.

«Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане хорошо показала значимость олимпийский ценностей, - сказал он. - Я надеюсь, что мирный процесс в Северо-Восточной Азии может продолжиться и с помощью спорта».

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