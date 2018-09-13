Немецкая компания заинтересована созданием проектов по производству мяса в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В городе Рэда-Виденбрюк состоялась встреча заместителя председателя правления Kazakh Invest Марата Биримжан с основателем компании Tonnies Клеменсом Тонниес.

По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, данная ТНК является компанией №1 в Германии по производству и переработке мяса, занимает лидирующее положение в Европе. Ежегодный оборот Tonnies составляет порядка $7 млрд. Компания владеет 8 немецкими и датским производствами, на предприятиях трудятся более 15 тыс. сотрудников.

М.Биримжан проинформировал о развитии отрасли агропромышленного комплекса в Казахстане и презентовал конкретные инвестиционные предложения и проекты.

В свою очередь, основатель компании Tonnies выразил заинтересованность изучить возможности создания совместных АПК проектов по производству говядины, свинины и мяса птицы на территории Казахстана.

По итогам встречи достигнута договоренность о визите К.Тонниеса в Казахстан для знакомства с крупнейшими компаниями в сфере АПК и дальнейшей проработки инвестпроектов.