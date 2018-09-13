РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Немецкая компания заинтересована созданием проектов по производству мяса в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - В городе Рэда-Виденбрюк состоялась встреча заместителя председателя правления Kazakh Invest Марата Биримжан с основателем компании Tonnies Клеменсом Тонниес.

По данным Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, данная ТНК является компанией №1 в Германии по производству и переработке мяса, занимает лидирующее положение в Европе. Ежегодный оборот Tonnies составляет порядка $7 млрд. Компания владеет 8 немецкими и датским производствами, на предприятиях трудятся более 15 тыс. сотрудников.

М.Биримжан проинформировал о развитии отрасли агропромышленного комплекса в Казахстане и презентовал конкретные инвестиционные предложения и проекты.

В свою очередь, основатель компании Tonnies выразил заинтересованность изучить возможности создания совместных АПК проектов по производству говядины, свинины и мяса птицы на территории Казахстана.

По итогам встречи достигнута договоренность о визите К.Тонниеса в Казахстан для знакомства с крупнейшими компаниями в сфере АПК и дальнейшей проработки инвестпроектов.

print
  • США отмечают 17 годовщину теракта 11 сентября
  • После критики Эмомали Рахмона в Таджикистане опечатаны 4 стоматологических кабинета и 9 салонов красоты
  • У фермеров Дашогузского велаята отбирают насосы, которыми они качают воду для полива участков
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×