В Варшаве расследуют потасовку между делегацией Таджикистана и оппозицией

CA-NEWS (TJ) - Польская полиция расследует драку между членом официальной делегации Таджикистана и одним из сторонников оппозиции в городе Варшаве. 11 сентября во второй день ежегодного совещания ОБСЕ по человеческому измерению один из членов делегации Таджикистана ударил кулаком в лицо оппозиционеру. Маликшо Неъматов, посол Таджикистана в Германии и Польше, сообщил Радио Озоди, что польская полиция не открыла уголовное производство по поводу драки, но все участники потасовки были вызваны и допрошены.

Драка произошла 11 сентября во дворе отеля в Варшаве, где проходит ежегодное совещание ОБСЕ по человеческому измерению. Член делегации оппозиции Сулаймон Орзу передал бывшему активисту Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) и члену правительственной делегации Аёмиддину Сатторову бумагу с хэштегом «Свободу политзаключенным» и хотел сфотографировать его. Это не понравилось одному из членов правительственной делегации – он ударил кулаком в лицо оппозиционера.

По словам очевидцев, обиженный и оскорбленный Сулаймони Орзу поспешил в сторону машины, в которой уже сидели его обидчик и несколько человек, в том числе Аёмиддин Сатторов. Словесная перепалка продолжалась несколько минут. Потом машина рванула с места и задела ногу Шухрати Рахматулло, другого члена делегации оппозиции.

Пострадавшие в драке Сулаймони Орзу, Вайсиддин Одинаеви Шухрати Рахматулло в среду сообщили, что они написали заявление в полицию и требуют наказать обидчиков.

Тем временем, власти Таджикистана заявляют, что инцидент был заранее спланирован сторонниками оппозиции. Все началось с того, что Сулаймони Орзу намеренно задел ухо сотрудника посольства РТ в Германии Фатхуллобека Асламова, после чего другой дипломат Мурод Саидзода ударил кулаком в лицо Сулаймони Орзу, рассказывают свою версию представители официального Душанбе.

Маликшо Неъматов, посол Таджикистана в Германии и Польше, говорит, что это была заранее спланированная провокация. «Руководство ОБСЕ не должно было пригласить на совещание представителей партии, которая в Таджикистане объявлена террористической»,- заявил таджикский дипломат.

Партия исламского возрождения в сентябре 2015 года Верховным судом Таджикистана была объявлена террористической, с тех пор ее деятельность на территории республики запрещена.

Посол Таджикистана в беседе с Радио Озоди 12 сентября выразил надежду, что полиция Польши «даст юридическую оценку и другим выходкам сторонников оппозиции, которые ударили машину посольства и угрожали дипломатам».

Тем временем, Томас Раймер, пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ сообщил, что инцидент расследуют и представители этой организации. «За 22 года на совещаниях ОБСЕ в Варшаве не раз происходили такие потасовки. Нам остается только развести руками», - сказал он. По его словам, ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаве - площадка для диалога, а не место для «разборок».

Аёмидин Сатторов, которого называют одним из основателей ПИВТ, недавно отрекся от исламской партии, поскольку, по его словам, нынешнее руководство «растоптало устав», которым она руководствовалась, и попала под влияние Ирана. Бывшего оппозиционера включили в состав официальной делегации Таджикистана и отправили на ежегодное совещание ОБСЕ в Варшаву.

В польской столице находятся и представители таджикской оппозиции – лидер ПИВТ Мухиддин Кабири, один из лидеров «Групы 24» Шарофиддин Гадоев, журналист Темур Варки и др.

Власти Таджикистана не раз угрожали закрытием офиса ОБСЕ в стране в случае, если эта международная организация предоставит на совещании в Варшаве «площадку для лиц, уличенных в терроризме и находящихся в международном розыск».