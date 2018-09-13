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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китай запросил у ВТО разрешения ввести санкции в размере $7 млрд против США

CA-NEWS (CA) - Китай запросил у Всемирной торговой организации (ВТО) во вторник, 11 сентября разрешения ввести санкции в размере $7 миллиардов в год в отношении США за несоблюдение Вашингтоном постановления организации относительно спора об антидемпинговых пошлинах, сообщает Reuters.

Китай инициировал разбирательство в 2013 году, подав жалобу против антидемпинговых пошлин США в ряде отраслей, включая машиностроение, электронику, легкую промышленность и сырьевую отрасль, на сумму до $8,4 миллиарда в год по курсам того времени.

В официальном запросе на введение санкций, опубликованном ВТО, говорится, что, по последним данным, страна ежегодно несет убыток в размере $7,043 миллиарда и запрашивает разрешения ввести торговые ограничения в аналогичном размере на американские товары, что позволяют правила организации.

Запрос, вероятно, приведет к началу многолетнего судебного разбирательства.

Череда проигранных в ВТО споров разожгла кампанию президента США Дональда Трампа по реформированию организации. В прошлом месяце Трамп сказал, что США могут выйти из ВТО, если «они не изменятся».

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