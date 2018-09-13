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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Астане 16 сентября ряд улиц будут закрыты, 11 автобусных маршрутов приостановлено

CA-NEWS (KZ) - В Астане в связи с проведением марафона «Astana Marathon-2018» 16 сентября с 7:00 до 13:00 движение транспортных средств по маршруту забега будет ограничено полностью.

Кроме того, как сообщает пресс-служба акимата города, временно планируется приостановить движение общественного транспорта на 11 автобусных маршрутах. Схемы движения 49 маршрутов будут изменены. В этой связи управление административной полиции Департамента внутренних дел столицы просит жителей заблаговременно планировать маршрут движения на автотранспорте, исключая из него закрытые участки улиц.

Участникам Astana Marathon-2018 предстоит преодолеть две дистанции: на 10 км и 42,2 км.

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