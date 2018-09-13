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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидеры России, Японии и Монголии посетили финал турнира по дзюдо во Владивостоке

CA-NEWS (MNG) - Президент России Владимир Путин, его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга и премьер Японии Синдзо Абэ присутствуют на финале турнира по дзюдо во Владивостоке, сообщает ТАСС.

Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет проводится с 2017 в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Соревнования, получившие название в честь основателя дзюдо, проходят под эгидой международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на ВЭФ.

В текущем году формат проведения турнира изменён. Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «командные соревнования - смешанные» среди юношей и девушек до 18 лет в 16 весовых категориях. Участие в турнире подтвердили пять стран - России, Япония, Монголия, Китай и Республика Корея.

Владимир Путин поздравил сборную России по дзюдо с победой на ежегодном международном турнире по дзюдо имени Дзигиро Кано. Лучшему дзюдоисту и дзюдоистке турнира был вручён специальный приз имени Я.Ямасито - президента Всеяпонской федерации дзюдо, олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира, девятикратного чемпиона Японии по дзюдо.

С 2018 года турнир получил официальный талисман, в качестве которого по итогам открытого голосования в Интернете был выбран дальневосточный леопард по имени Владик.

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