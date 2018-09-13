На севере Туркменистана растут цены на продовольствие

CA-NEWS (TM) - В Дашогузской области на севере Туркменистана цены на продовольствие и другие товары продолжают расти. Корреспондент радио «Азатлык» в регионе изучил цены на продукты и хозяйственные товары на местных рынках.

12 сентября на «чёрном рынке» $1 покупали по 2.20 манатов, а продавали за цену между 20.6 – 21 манатов. (Официальный обменный курс ЦБ остается неизменным 3.5 манатов за $1, при этом наличный обмен валюты в стране запрещен - ред.)

В данный момент наступил сезон консервирования, когда местные жители заготавливают на зиму варенье и консервируют овощи. Как отмечает корреспондент, из-за роста цен на рынках, возможности консервирования у местных жителей ограничены.

На рынках Дашогуза подорожали и молочные продукты. «Произведённое дашогузскими предпринимателями молоко в упаковках стоит 10 манатов за 1 литр. А молоко от местных фермеров на базаре стоит 7-8 манатов за литр», - сообщает он.

По его словам, цены на орехи и сухофрукты также многим не по карману: «1 килограмм орехов стоит 200 манатов, 1 килограмм сушёного урюка 80 манатов»

Пенсионеры жалуются на то, что их пенсий, размер которой у многих в регионе составляет чуть больше 250 манатов, зачастую не хватает на питание.

Согласно прошлогоднему указу президента Туркменистана, минимальный размер пенсии в стране равен 280 манатов (80 долларов по официальному курса, по курсу чёрного рынка $15).

Корреспондент также указывает на то, что на рынках Дашогуза стало заметно меньше покупателей, в тоже время как торговцев также стало меньше.

Rорреспондент также обращает внимание на ситуацию с торговлей табачными изделиями: «В данный момент в государственных магазинах пачка сигарет стоит 85 манатов, а в частных магазинах продаётся по 100 манатов. Также продаются сигареты, произведённые в Узбекистане по 140 манатов за пачку. Курильщики предпочитают покупать узбекские сигареты несмотря на то, что они дороже».

В январе 2016 года президент Туркменистана запретил продажу всех видов табачных изделий. Таким образом Туркменистан стал второй страной в мире, запретившей продажу сигарет. До этого Бутан был единственным государством, где запрещена продажа любых видов табачных изделий.

Накануне независимые издания сообщали о небольшом снижении продуктовых цен в столице, возможной причиной которого считается подготовка властей к важным событиям в политической жизни страны, в первую очередь заседанию восстановленного законодательного органа «Халк Маслахаты» (Народный Совет), а также Дню Независимости.

Но по словам корреспондента, планирующаяся первая сессия Халк Маслахаты, а также приближающийся праздник Независимости на цены на рынках Дашогуза не повлияли. «Напротив в Дашогузе из-за приближения праздников цены на продовольствие и другие товары выросли на 20-30 процентов», - сообщает он.