На гербе Казахстана изменили написание названия страны

CA-NEWS (KZ) - Слово «QAZAQSTAN» используется в обновленном стандарте на государственном гербе Казахстана.

Как сообщает пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию, 12 сентября в эталонном центре состоялось заседание Научно-технической комиссии, которая одобрила внесения изменений в национальный стандарт в части написания слова «Қазақстан» на латинской графике «QAZAQSTAN» по всему тексту стандарта, а также в части допуска цветового диапазона ΔE.

Напомним, 26 октября 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе казахского алфавита с кириллицы на латиницу. Поэтапный план перехода Назарбаев предложил в апреле в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Реформу планируется завершить к 2025 году.