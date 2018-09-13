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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане ожидается дождь и снег

CA-NEWS (TJ) - Гидрометеоцентр Таджикистана прогнозирует снижение температуры воздуха в республике. Синоптики предупреждают, что с 13 по 14 сентября в республике ожидается неустойчивая погода, передает Авеста.

В горных районах пройдут кратковременные дожди, будут грозы, а ночью в высокогорье (выше 2500 м) дождь перейдет в мокрый снег.

В республике 13 сентября ожидается понижение дневной температуры на 8 градусов. Местами будет усиление западного ветра до 20-25 м/с с пыльной бурей и мглой.

14 сентября в столице пойдет дождь, правда, осадки будут несущественные, сохранится мгла. Столбик термометра упадет днем до 25 градусов тепла.

На севере Таджикистана, в Согдийской области, дождь прольет только в отдельных районах, а в горах выпадет снег. Температура в долинах ночью 8-13 тепла, днем 21-26 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла.

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