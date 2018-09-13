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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус с 57 мигрантами-таджиками был задержан в Тюмени

CA-NEWS (TJ) - УМВД Тюменской области сообщил о задержании автобуса с 57 рабочими мигрантами из Таджикистана, которые возвращались домой. Против 49 из них составили административные протоколы, а пятеро граждан Таджикистана были выдворены из территории Российской Федерации с запретом на обратный въезд, передает Ахболр.

В ходе очередного рейда сотрудниками управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области задержан пассажирский автобус с 57 иностранными гражданами. При проверке документов установлено, что 35 иностранцев нарушили правила миграционного учета и не имели документов, дающих право на пребывание на территории России.

Некоторые из них, по их словам, на протяжении нескольких месяцев работали в областном центре.

В отношении мигрантов составлено 49 административных протоколов по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации».

Пять иностранных граждан будут выдворены за пределы Российской Федерации.

По словам правоохранительных органов Тюмени, все задержанные были гражданами Таджикистана и собирались уехать домой.

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