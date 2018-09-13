Казахстан и Россия запускают проект по совместному отслеживанию транзитных перевозок

CA-NEWS (KZ) - Пилотный проект между Казахстаном и Россией по совместному отслеживанию транзитных перевозок планируется начать с 20 сентября, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ со ссылкой на генерального директора ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» Антона Замкова.

По его словам, принятие в первом чтении закона «О контроле транзитных перевозок в РФ» стало очень важным событием.

«Думаю, что к концу года он будет принят. Для его практической реализации в России выбрана инфраструктура системы ГЛОНАСС. С 20 сентября, согласно решению ЕАЭС, стартует пилотный проект между Россией и Казахстаном по совместному отслеживанию транзитных перевозок. Будут задействованы по три пункта пропуска с каждой стороны. Причем это будут пункты пропуска на внешних границах. У нас это Латвия, у Казахстана – Китай. Будут задействованы по 100 устройств с каждой стороны», – рассказал он.

По результатам эксперимента будет либо доказан, либо опровергнут технологический принцип их применения.