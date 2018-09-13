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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко возложил цветы к памятнику Каримову

CA-NEWS (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 сентября возложил цветы к Монументу Независимости и гуманизма. Глава Беларуси также возложил цветы к памятнику Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщила пресс-служба МИДа.

Напомним, что Александр Лукашенко в эти дни совершает официальный визит в Узбекистан.

По данным МИД Узбекистана, в ходе предстоящих встреч и переговоров на высшем уровне планируется обсудить широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, определить ключевые направления укрепления и развития политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на долгосрочную перспективу.

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