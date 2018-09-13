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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В здании карагандинской школы произошел пожар

CA-NEWS (KZ) - В здании средней школы в городе Караганда произошел пожар.

По данным пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана,
в микрорайоне Восток-1 Октябрьского района в здании средней общеобразовательной школы №36 вечером 12 сентября произошло возгорание деревянной конструкции крыши.

В 22:34 пожар локализован, в 22:55 ликвидирован. Площадь возгорания составила 300 кв.м.

Жертв и пострадавших нет, отметили в КЧС.

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