В здании карагандинской школы произошел пожар

CA-NEWS (KZ) - В здании средней школы в городе Караганда произошел пожар.

По данным пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана,

в микрорайоне Восток-1 Октябрьского района в здании средней общеобразовательной школы №36 вечером 12 сентября произошло возгорание деревянной конструкции крыши.

В 22:34 пожар локализован, в 22:55 ликвидирован. Площадь возгорания составила 300 кв.м.

Жертв и пострадавших нет, отметили в КЧС.