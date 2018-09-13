Глава МИД Монголии заявил, что страна не стремиться вступать в ШОС, поскольку у нее нет проблем, с которыми эта организация призвана бороться

CA-NEWS (MNG) - Монголия совместно с Россией и Китаем создала механизм для осуществления трехсторонних экономических проектов, который позволит связать три страны надежной инфраструктурой и активизировать российско-китайскую торговлю. Улан-Батор не рвется вступать в ШОС, поскольку у страны нет проблем, с которыми эта организация призвана бороться. Об этом и многом другом глава МИД Монголии Дамдин Цогтбаатар, участвующий в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, рассказал «Коммерсантъ».

«Мы хотим активно участвовать в тех процессах, которые происходят у нас в регионе. Мы часть Азии и Евразии, и поэтому их экономический динамизм распространяется на Монголию. Если мы будем правильно выстраивать нашу политику и деятельность для того, чтобы получать все преимущества этого роста, у нас все будет хорошо», - отметил глава МИД Монголии.

Цогтбаатар так же рассказал о проектах, с которыми они приехали на Восточный экономический форум во Владивостоке. Среди этих проектов: дорога, железная дорога, линия электропередачи, электростанции.

«Это все проекты, которые мы сейчас совместно обсуждаем. Идет разговор об инвестициях, льготных кредитах», - добавил Цогтбаатар.

На протяжении последний четырех лет обсуждается вопрос выдачи Россией Улан-Батору рублевого кредита. Цогтбаатар назвал сумму в 100 млрд рублей ($1,5 млрд). Министр рассказал, что эти деньги планируются пустить на постройку железных дорог и модернизацию электростанций.

«Российская сторона относится к просьбе нормально, это же все-таки кредит и мы его возвратим. Но самое главное — деньги должны выделяться под реальные, подготовленные проекты. Мы разрабатываем для них технические условия», - отметил Цогтбаатар.

Корреспондент «ъ» затронул тему потенциального загрязнения Байкала новыми монгольскими гидроэлектростанциями на что Цогтбаатар утверждает, что не думает, что России стоит бояться экологических проблем от Монголии.

«Кочевничья культура — самая дружественная к экологии. Поэтому в Монголии природа сохранена в таком виде. Монголы очень трепетно относятся к окружающей среде. Особенно к озеру Байкал», - заключил министр.

В середине лета состоялась встреча глав России, Монголии и Китая. На ней много обсуждались проекты трехстороннего сотрудничества. О результатах данной встречи Цогтбаатар рассказал, что на данный момент подписывается трехсторонний документ о создании трехстороннего механизма.

«Документ разрабатывался довольно долго, но 12 сентября его подписал я и китайский коллега подписал, 13 сентября должен подписать представитель России. Это механизм, который будет координировать разработку реальных проектов по созданию экономического коридора. Из 32 проектов в рамках этой инициативы выбраны три флагманских: железнодорожная ветка, дорога и линия электропередачи из РФ в Китай через Монголию. Автомобильная дорога будет частью регионального транспортного коридора. Она поддержана ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого Океана ООН). Железная дорога через Монголию есть, но ее надо модернизировать. Россия и Китай поставили цель достичь товарооборота в $200 млрд, и так как этот потенциал есть, мы должны работать ему навстречу», - описал Цогтабаатар.

Напомним, выступая на ВЭФ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга призвал как можно быстрее начать реализацию проекта энергетического суперкольца, который предполагает объединение энергосистем России, Китая, Монголии, Южной Кореи и Японии.

По поводу вступления Монголии в ШОС, глава МИД отметил, что данный вопрос обсуждается открыто. Ранее Монголия ограничивалась ролью наблюдателя.

«Есть много аргументов и за, и против. Идея для нас новая, она раньше не обсуждалась. У многих есть сомнение, что нам это нужно. У нас нет ни терроризма, ни сепаратизма, ни экстремизма (борьба с этими тремя направлениями — основная задача ШОС). Пограничных вопросов с соседями у нас нет. Так что мы продолжаем взвешивать», - заключил глава МИД Монголии.