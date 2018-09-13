Президент Туркменистана провел встречу с глава Администрации лидера Ирана

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу аппарата и управляющего делами президента Ирана Махмуда Ваези, сообщает в среду, 12 сентября пресс-служба туркменского лидера.

В ходе обмена мнениями были затронуты вопросы о нынешнем состоянии и приоритетах партнёрства, прежде всего, в торгово-экономической сфере, опирающегося на созданную за эти годы солидную нормативно-правовую базу. Тесное взаимодействие между Туркменистаном и Ираном служит национальным интересам двух государств, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов.

В данном контексте отмечалось, что наличие огромного потенциала для расширения продуктивных отношений открывает новые возможности для осуществления крупных совместных планов. Как подчёркивалось, ряд успешно реализованных обеими странами проектов отвечают Целям устойчивого развития и имеют большое социально-экономическое значение.

Стороны обсудили также перспективы сотрудничества в области ТЭК, где имеются широкие возможности в контексте выгодного географического расположения наших стран и огромных природных ресурсов. Эти факторы обосновывают двустороннее эффективное партнёрство в обеспечении энергетической безопасности, отметил туркменский лидер.

На встрече подчёркивалось, что в целях развития в регионе транспортно-коммуникационной инфраструктуры Туркменистан и Иран огромное внимание уделяют претворению в жизнь проектов строительства транспортно-транзитных коридоров международного значения.

Одной из тем обсуждения стали вопросы партнёрства по Каспию. Особый акцент был сделан на вопросах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере. Как отмечалось, прочной основой братских туркмено-иранских отношений служит взаимовыгодное сотрудничество, берущее истоки из общих духовно-культурных ценностей.

Также было отмечено, что укреплению взаимовыгодных партнёрских связей между деловыми кругами Туркменистана и Ирана служит деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, созданной в целях выработки наиболее эффективного механизма регулирования торгово-экономических отношений.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов и глава аппарата и управляющий делами президента Ирана, выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии межгосударственного партнёрства, отвечающего интересам двух дружественных стран и народов.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Сейед Мохаммад Ахмади.