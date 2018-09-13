Cистемы фото- и видеофиксации выявили нарушения на дорогах Алматы на более $5 млн

CA-NEWS (KZ) - В Алматы с начала года выявлены административные нарушения и нарушение правил дорожного движения

По данным Управления административной полиции Департамента внутренних дел города, большинство нарушений ПДД выявляются с помощью фото-видеофиксаторов: в мегаполисе функционирует автоматизированная информационная система «Безопасность дорожного движения», объединяющая 105 постов фиксации или 660 видеокамер.

«Эффективность данной системы позволяет улучшить дорожную безопасность, снизить аварийность на дорогах города, сократить количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях, минимизировать причиняемый ущерб и улучшить транспортную дисциплину водителей. Всего с начала года АИС выявила более 334 тыс. административных правонарушений на сумму больше 2 млрд тенге ($5,3 млн), большая часть которой на сегодняшний день уже взыскана», - проинформировал заместитель начальника управления Еркин Утегенов.

Между тем, по его словам, мобильные фотородарные комплексы «КРИС-П» выявили более около 1,9 тыс. нарушений на общую сумму 23 млн тенге ($61 тыс.).

«Эти практические меры позволили снизить такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения на 10,5%, проезд пешеходных переходов на 0,5%, проезд перекрестков на 62,8%. Дислокация данных постов определяется на аварийно-опасных и скоростных участках автодорог города по результатам анализа аварийности», - отметил подполковник.