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  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии в октябре пройдет праздник орла

CA-NEWS (MNG) - Праздник орла - одно из главных туристических событий Монголии - пройдет 6-7 октября в местности Саят толгой, расположенной на территории сомона Бугат аймака Баян-Улгий, сообщает Montsame.

Соорганизаторами мероприятия являются Канцелярия главы аймака, Управление окружающей среды и туризма, а также Ассоциация охотников с беркутами Монголии.

Ожидается, что праздник привлечет около 1500 посетителей из более чем 100 стран мира. Этот праздник в прошлом году прошёл в этой же местности и в нём приняли участие более 1200 туристов из около 20 стран.

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