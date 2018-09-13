Узбекистан и Беларусь подписали контракты почти на $200 миллионов

CA-NEWS (UZ) - Около 500 представителей деловых кругов Узбекистана и Белоруссии, а также представители министерств и ведомств двух стран приняли участие в Узбекско-Белорусском форуме делового и межрегионального сотрудничества, а также в кооперационной бирже.

Мероприятия прошли 12 сентября 2018 года в Ташкенте в рамках официального визита в Узбекистан президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли РУ.

Форум открыли сопредседатели узбекско-белорусской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – заместитель Премьер-министра Узбекистана Нодир Отажонов и заместитель Премьер-министра Белоруссии Михаил Русый.

– Перспективными направлениями двустороннего сотрудничества в рамках форума обозначены легкая, электротехническая, сельскохозяйственная, горнодобывающая, машиностроительная, пищевая отрасли, а также совместное производство строительных материалов, – подчеркнул министр внешней торговли РУ Жамшид Ходжаев.

На полях форума стороны подписали 82 экспортно-импортных контракта на общую сумму 193,3 млн.долл., а также достигли договоренностей о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 38 млн.долл. В ближайшие годы планируется реализовать около 20 инвестиционных проектов. Кроме того, в самом центре Ташкента на территории Алайского рынка уже начал свою деятельность магазин белорусских товаров и ведется активная работа по открытию аналогичного магазина узбекских товаров в Минске.

- В целях активизации межрегионального сотрудничества между представителями бизнеса Узбекистана и Белоруссии сегодня подписаны соглашения о сотрудничестве Торгово-промышленных палат Ташкента и Минска, а также Ташкентской и Гомельской областей, - отметил в своей речи председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества между органами стандартизации, взаимном обмене опытом в сфере применения мировых стандартов, аккредитации лабораторий в международных органах сертификации, а также создании эффективной системы подготовки кадров.