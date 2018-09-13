Строительство командно-диспетчерского пункта аэропорта Душанбе будет завершено зимой

CA-NEWS (TJ) - Строительство командно-диспетчерского пункта аэропорта Душанбе будет завершено досрочно - в феврале 2019 года. Ранее планировалось сдать объект в эксплуатацию в конце лета будущего года, об этом «Азия-Плюс» сообщили в минтрансе Таджикистана.

По плану, высота башни должна была составить от 36 до 41 метра, но в результате внесенных корректив высота объекта составит 42 метра. На сегодняшний день завершено строительство 32 метров объекта.

Ранее сообщалось, что для строительства и оснащения командно-диспетчерского пункта правительство Франции выделило грант в 3 миллиона долларов США. Однако, по данным Минтранса, всего Париж для возведения объекта выделит порядка 6 миллионов евро.

Церемония закладки первого кирпича в фундамент здания нового командно-диспетчерского пункта в международном аэропорту Душанбе состоялась 14 марта 2018 года.

Проект разработан французскими специалистами с учетом мнений таджикской стороны.

Это важное стратегическое сооружение гражданской авиации Таджикистана, спонсором которого является правительство Франции, строит французская компания «Мarc Meunier».

Строительство этой башни позволит повысить уровень безопасности полетов. Проект соответствует всем международным стандартам и может выдержать девятибалльное землетрясение, убеждены в Минтрансе РТ.