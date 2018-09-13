РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 сентября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Душанбе стал членом Всемирной федерации туристических городов

CA-NEWS (TJ) - Город Душанбе избран членом Всемирной федерации туристических городов на прошедшем саммите этой организации в китайском Циндао, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Всемирная федерация туристических городов была создана в сентябре 2012 года по инициативе всемирно известных туристических городов, включая Пекин, Берлин, Лос-Анджелес и Барселону. Ее штаб-квартира находится в Пекине. С момента создания до сегодняшнего дня количество ее членов выросло с 58 до 172.

Мэрия Душанбе уверена в том, что членство столицы Таджикистана в ВФТГ позволит городу наращивать свой туристический потенциал, привлечь в туриндустрию города новые влияния, идеи, будет содействовать подготовке кадров.

print
  • В Казахстане стартовал осенний призыв на срочную воинскую службу
  • США отмечают 17 годовщину теракта 11 сентября
  • Во Владивостоке президент Монголии провел встречу с министром спорта России
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×