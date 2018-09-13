Душанбе стал членом Всемирной федерации туристических городов
- Таджикистан, общество
- 12:30, 13 сентября 2018
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CA-NEWS (TJ) - Город Душанбе избран членом Всемирной федерации туристических городов на прошедшем саммите этой организации в китайском Циндао, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.
Всемирная федерация туристических городов была создана в сентябре 2012 года по инициативе всемирно известных туристических городов, включая Пекин, Берлин, Лос-Анджелес и Барселону. Ее штаб-квартира находится в Пекине. С момента создания до сегодняшнего дня количество ее членов выросло с 58 до 172.
Мэрия Душанбе уверена в том, что членство столицы Таджикистана в ВФТГ позволит городу наращивать свой туристический потенциал, привлечь в туриндустрию города новые влияния, идеи, будет содействовать подготовке кадров.
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