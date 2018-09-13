Душанбе стал членом Всемирной федерации туристических городов

CA-NEWS (TJ) - Город Душанбе избран членом Всемирной федерации туристических городов на прошедшем саммите этой организации в китайском Циндао, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Всемирная федерация туристических городов была создана в сентябре 2012 года по инициативе всемирно известных туристических городов, включая Пекин, Берлин, Лос-Анджелес и Барселону. Ее штаб-квартира находится в Пекине. С момента создания до сегодняшнего дня количество ее членов выросло с 58 до 172.

Мэрия Душанбе уверена в том, что членство столицы Таджикистана в ВФТГ позволит городу наращивать свой туристический потенциал, привлечь в туриндустрию города новые влияния, идеи, будет содействовать подготовке кадров.