В Худжанде женщина насмерть сбила пожилого мужчину

CA-NEWS (TJ) - Жительница Худжанда в среду вечером совершила наезд на 59-летнего пешехода, мужчина скончался на месте ЧП, сообщает «Азия-Плюс».



40-летняя Матлюба Наджмиддинова, передвигаясь на своей автомашине «Мерседес-Бенс» по 34 микрорайону Худжанда не справилась с управлением авто, и совершила наезд на 59-летнего жителя Ашта Тохирджона Тохирова.

Пожилой мужчина, получив серьёзные травмы, скончался на месте происшествия, сообщается на сайте МВД.

Днем ранее, 11 сентября, на трассе Душанбе-Худжанд водитель автомашины «Опель-Астра», 34-летний житель Бустона Бузургмехр Мирзохомидов, не смог справиться с управлением автотранспорта: машина опрокинулась в реку Варзоб.

Получив тяжёлые травмы, водитель скончался на месте происшествия.

По данным МВД, за первое полугодие 2018 года в республике произошло около 700 ДТП, в которых более 200 человек погибли, еще 534 получили травмы различной степени тяжести.