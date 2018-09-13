Число жертв теракта в востоке Афганистана возросло до 68 человек
- Азия и мир, происшествия
- 12:32, 13 сентября 2018
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CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате теракта во время акции протеста на востоке Афганистане возросло до 68 человек, не менее 165 получили ранения, передает телеканал Tolonews.
Ранее, сообщалось о гибели 32 человек.
террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во вторник во время протестов в одном из районов провинции Нангархар. Протестующие требовали отставки шефа местной полиции.
Раненые были доставлены в три госпиталя, два из которых находятся в Джелалабаде, а ещё один – в уезде Ганихейль. По данным местных врачей, число жертв по-прежнему может возрасти.
По данным телеканала 1TV, ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Движение «Талибан» свою причастность отрицает.
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